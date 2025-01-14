認中大偷拍裙底 醫生月底判刑

被告謝得言

【本報訊】不時接受傳媒訪問的外科專科男醫生謝得言，於去年1月在中文大學擔任義務講師期間，涉嫌以手機偷拍一名女子的裙底。事隔半年，謝正式被落案起訴一項非法拍攝或觀察私密部位罪，案件昨在沙田裁判法院再提堂。被告認罪，裁判官把案件押後至1月27日判刑，以便為被告索取社服令報告，期間他續准以一萬元保釋。

47歲被告謝得言，洋名Cyrus，控罪書上報稱是醫生。根據香港醫務委員會資料，謝得言2003年註冊成醫生，2010年取得外科專科資格。他經常上鏡受訪及四出演講，有「靚仔醫生」之稱。

任義務講師期間犯案 被告被控非法拍攝或觀察私密部位罪，控罪指他於2024年1月27日，在中文大學中央道李卓敏基本醫學大樓2樓212室，拍攝女子Ｘ的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得女子Ｘ同意。

被告在案發當日被捕，至去年7月被帶上法庭。至昨日案件提訊時，被告承認控罪並同意案情。

近年不少醫生捲入不同類型的風化案，其中曾在公立醫院任職的29歲男醫生李永熙，2022年4月把震蛋放置在自己陰莖附近，於港鐵車廂把陰莖貼近少女臀部，然後啟動震蛋，因而被控非禮，結果裁定罪成，被判入獄14日，他不服定罪提上訴，結果遭駁回。骨科專科醫生婁子堅在2020年，先後於社交媒體平台上，多次發布一名女子的裸照和性愛影片。他經審訊後被裁定4項發布淫褻物品罪成，判監一年。婁不服定罪及刑期提上訴，結果被高院法官駁回。案件編號：STCC 2976/2024