櫃車深圳灣遇抽驗 檢值1400萬電子零件

扮低價貨標籤粗疏 圖走私內地被識破 香港海關人員上周三（8日）於深圳灣管制站，檢查一輛出境貨櫃車，揭發車上貨物影像異常，打開進一步檢視後，發現67萬粒集成電路和8萬件包括主機板、電腦記憶體等、總值約1,400萬元的高價值電子零件，藏於低價值貨物中企圖魚目混珠走私到內地圖利。關員隨即拘捕涉案貨櫃車男司機，他已獲准保釋候查，海關會繼續追查該批走私電子零件來源，不排除再有人被捕。

上周三中午時分，關員在深圳灣管制站根據風險評估，揀選一輛報稱載有微型電機物料的出境貨櫃車作檢查。在進行X光檢查過程中，關員發現擺放在貨櫃中間位置的貨物影像有可疑，與報稱的貨物有異，遂對貨車作深入檢查，發現3板貨物底部的包裝及包裝物料與車上其他貨物有明顯不同。

司機准保候查 因此，關員打開相關紙箱檢查，見到除了已報關的貨物，還混雜了67萬粒集成電路和約8萬件不同類型高價值電子零件，包括主機板、電腦記憶體，手機鏡頭及底板、錶芯、中央處理品等。由此可見，不法分子圖魚目混珠，以已報關貨物作掩飾混淆關員的視線進行走私活動。最終關員在貨櫃內起出22箱未報關的高價值電子零件，總值約1,400萬元，拘捕一名47歲男貨車司機，他已獲准保釋候查。海關將繼續追查貨物來源，不排除有其他涉案人士被捕。

海關表示，今次案件不法分子利用多種手法企圖逃避關員偵查，首先涉案貨櫃車刻意選擇中午繁忙時間過關，而該時段是跨境交通的高峰期，可見不法分子利用繁忙的車流減低被關員截查的機會；其次貨櫃車報稱載有693箱微型電機物料，檢查揭發有22箱未列艙單高價值電子零件，不法分子企圖利用較低價值貨品作掩飾走私高價值貨品。

第3是該批走私貨品被收藏於貨斗中間位置，混雜於已申報的貨物當中，同時該批走私貨被一些較重貨物壓於底部，亦在紙箱外面貼上一些與已申報貨品相似的標籤。但檢查發現該些標籤製作粗疏，包括重複使用序號、印有一些無效的二維碼，以及標籤上顯示的有效日期早於生產日期，而在應用電子產品上印有有效日期亦相當可疑。