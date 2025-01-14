啟德新急症醫院地盤 塌棚11工友傷4危殆

啟德新急症醫院地盤昨午發生棚架倒塌意外，有工人隨棚架一齊墮下，有工人被棚架砸到正，更有女工被困掛於棚架上。事故造成11人受傷，當中兩人骨折，全部傷者分送兩間醫院救治，其中4人情況危殆，另一人情況嚴重。執法部門聯同相關部門作多方面調查，以及是否有人需為事故負上刑事責任。醫管局指該地盤會暫時停止棚架工作的工序，局方保留追究工程承建商責任的權利。

昨日下午近4時，承昌道興建中的啟德新急症醫院地盤，一幅60米乘20米棚架突然塌下，一批在棚架上工作的工人隨竹棚墮下，幸好他們佩戴了安全帶均輕傷，不過一名女工則被困於離地約5米的倒塌棚架上，亦有工人走避不及遭棚架壓傷。消防接報趕至，攀上棚架花約一小時救出被困女工。事故造成7男4女共11人受傷，其中一名女工送院時神志迷糊，全部傷者分送兩間醫院救治。當中聯合醫院一名47歲男子和兩名分別50歲及53歲女子、以及伊利沙伯醫院一名61歲女子均情況危殆，伊利沙伯醫院一名51歲男子則情況嚴重，餘下6人中3人情況穩定及3人已出院。

疑打石屎機撞到棚架肇禍 消防處表示，出事位置是啟德新急症醫院腫瘤科15層高大樓，約70名工人自行疏散到安全地方，經折除棚架搜索後證實無人被棚架壓住。11名傷者中兩人傷勢較嚴重，主要是骨折，9人則身體多處擦傷。執法部門則指，將聯同各相關部門進行多方位調查，以及是否有人要為事件負上刑事責任。

建造業總工會理事長周思傑稱，根據現場觀察及工友的訊息，估計有3個因素導致塌棚架，一是俗稱「拉猛」的連牆器破損或被剪斷而未能固定棚架出事；二是被拆下的竹枝堆放在棚架上，未能及時取走致超重倒塌。三是懷疑被外來物撞擊造成。他引述現場工友透露，懷疑地面有一部打石屎機器撞到棚架，令棚架倒向玻璃幕牆後，再反彈倒塌落地。

醫局保留追究承建商權利 醫管局表示，已敦促工程承建商嚴肅跟進事件，盡快採取一切必要措施確保地盤安全。工程承建商為中國建築工程（香港）有限公司，當時正進行幕牆後期工程。醫管局駐地盤人員在意外發生後隨即向工程承建商了解及跟進事件，已要求工程承建商徹查事件成因，並盡快向醫管局提交報告，避免再發生類似意外。有關地盤會暫時停止棚架工作的工序，醫管局會保留追究工程承建商責任的權利。

去年2月20日，啟德承富里2號「澐璟」建築地盤，一幅約15米乘8米的棚架突然整幅塌下，5名工人被砸中，其中兩名在地面工作的68歲及54歲女工昏迷，二人送院後同告傷重死亡。