要聞港聞

紅隧入口 66歲跟車男昏迷

昏迷的跟車男子送院。（趙瑞麟攝） 昏迷的跟車男子送院。（趙瑞麟攝）
昏迷的跟車男子送院。（趙瑞麟攝）
【本報訊】昨日早上近8時，一輛貨車駛至紅磡海底隧道往香港方向入口巴士站對開，車上一名姓李（66歲）男跟車懷疑頭暈不適，未幾更陷入昏迷，不省人事。司機見狀連忙將貨車停到路邊，並致電報案求助。救援人員趕至現場，隨即將李男送往伊利沙伯醫院救治。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者