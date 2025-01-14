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紅隧入口 66歲跟車男昏迷
昏迷的跟車男子送院。（趙瑞麟攝）
【本報訊】昨日早上近8時，一輛貨車駛至紅磡海底隧道往香港方向入口巴士站對開，車上一名姓李（66歲）男跟車懷疑頭暈不適，未幾更陷入昏迷，不省人事。司機見狀連忙將貨車停到路邊，並致電報案求助。救援人員趕至現場，隨即將李男送往伊利沙伯醫院救治。
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