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跨部門反罪惡 11內地女被捕

被捕女子帶走扣查。 被捕女子帶走扣查。
被捕女子帶走扣查。
【本報訊】深水埗區執法部門聯同入境處昨日在區內進行跨部門反罪惡行動，突擊搜查多個地點。行動中，人員以涉嫌「違反逗留條件」拘捕11名（31歲至61歲）內地女子。所有被捕人士已被扣留調查，稍後將交由入境處跟進。
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