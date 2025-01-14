東呼即應：節慶光環不旺財 蘇豪區吉舖成災

東呼即應嘆財赤嚴重 遊日議員猶活在平行時空 本報日前（2日）報道，零售業寒冬未過，銷售表現連挫9個月，去年11月零售業總銷貨價值的臨時估計，只有317億元，按年跌7.3%，遜於預期，就連有聖誕、除夕照耀着的傳統旺季12月，亦有零售業界訴苦，即使日前結束的工展會亦被指「旺丁不旺財」。另一邊廂，有立法會議員率團往日本，以公帑乘坐商務客位，被批評千億財赤像與他們無關。《東呼即應》請來專家，談及香港目前商舖市道究竟如何，學者又怎看香港經濟狀況，拜託薪高、糧準的港產官僚及尊貴議員，「出心」來關心民間疾苦。

根據美聯工商舖資料研究部顯示，截至去年第3季止，中環「吉舖」有193個，空置率約13.8%。來到2025年，《東呼》發現「蘇豪區」，即中環荷李活道以南士丹頓街、伊利近街至些利街一帶吉舖也有不少。盛滙商舖基金創辦人李根興指出，伊利近街和士丹頓街合共約100間店舖，估計空置率超過兩成以上，他認為伊利近街有大型發展商地盤，令附近沙塵滾滾，旁邊的商戶都怕，旅客、消費者也好，看見有大型地盤，就自然不來。

中高檔次不符遊客消費水平 另外，李根興指蘇豪區一般是主打外籍人士，但在港的外籍人士，旅客或本土消費也好，人流都少了，高消費的可能返回自己國家，低消費的留下來亦不消費，所以外籍人士少了，影響整個蘇豪區的定位。再加上香港現時旅遊業當中，內地遊客難聽來說是「窮遊」，消費模式都是幾十元，購物都是幾百元以內，但蘇豪區飲食人均消費是幾百元以上，或者零售消費動輒逾1,000元，定位屬中高檔次，迎合不到今時今日遊客的口味。而遊客都主力去蘭桂坊，來蘇豪區都是「打卡」後就離開，所以蘇豪區消費力弱。

李根興解釋，從一個租客層面最理想就是永遠短租，即一年以內租約，一般短租是正常租金三折至五折，當租期愈短，折扣就愈多，甚至租戶加了裝修，短租半年或一年，之後再續約。但每次租約都是短租，會是市值租金三折至五折，畢打行地下有舖位由品牌租用做展覽廳，租金大概三折左右，市值100萬元的舖位30萬元便可以租下去。

內地經濟差削弱訪港購買力 港大經管學院講師阮穎嫻指，首先因為始終香港八成以上旅客來自內地，但內地經濟最近一般，變相購買力就差一些，所以不可以期望他們像以前般大買特買。阮認為旅客的消費模式轉變，以前他們很多是「走水貨」，令香港零售額靠走水貨「谷」出來，而新冠疫情時他們買不到水貨，甚至已經轉用內地牌子，就不會突然轉回用貴一些的港貨。而港元因為與美金掛鈎較強勢，對內地旅客來說來香港變得更不值得，即使深圳「一簽多行」，居民亦一定不是第一次來香港，「要『一簽多行』，都要有理由來港，之後跟住有理由花錢先啱。」

阮穎嫻續指農曆新年並非完全沒有幫助，如果只是說旅客則未必會幫助很大。而基於旅客購買力低於以前的關係，現在香港很多人其實是中港兩邊走，在內地有一個家，無論是香港人還是本來長居內地而來港居住的人，農曆新年均會全部返回內地，在內地消費，變相有機會農曆新年的情況更差，所以並不是很樂觀。