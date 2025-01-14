環境局：油站今明年裝220高速電樁

【本報訊】本港電動車數量日漸增多，惟充電設施卻供不應求。本報日前報道電動車充電設施不足事宜，環境及生態局昨日貼文回應指，政府一直致力擴展本港充電設施，多管齊下擴展本港的電動車充電網絡，包括透過收緊寬免總樓面面積安排，鼓勵新建樓宇停車位安裝電動車充電基礎設施，增加公共充電樁數目以及在約180個油站提供充電服務等。

2027年底屋苑可供近20萬充電位 為鼓勵更多人轉用電動車，政府自2011年開始，透過收緊寬免總樓面面積安排，鼓勵新建樓宇停車位安裝電動車充電基礎設施。截至2024年12月，已批出了超過86,200個相關停車位，其中逾46, 000個停車位已落成。此外，「EV屋苑充電易資助計劃」已為約33,000個停車位完成電動車基礎設施的安裝工程，預計2025、2026、2027年會再分別安裝44,000、40,000 及23,000個，總數將不少於14萬個。至2027年底，估計單這兩個計劃便可提供近20萬個充電停車位。

在公共充電器方面，市場上充電樁的數目開始提速上升，公共充電樁數目由去年9月的約9,100支，3個月內增加了約1,300支至10,400支，當中有1,700支為快速和高速充電樁。一支高速充電樁可支援超過50輛電動車，政府正利用遍布全港各區約180個油站提供充電服務，包括發展高速充電站，以及在現有加油站改裝或加裝高速充電設施。預計在今明兩年內提供220支高速充電樁，可支援超過11,000輛電動車。

另外，政府更會在年中推出3億元的高速充電樁鼓勵計劃，鼓勵市場裝置3,000支高速充電樁，額外支援約16萬輛電動車。政府會繼續多管齊下，努力擴展本港的電動車充電網絡，在2050年前實現車輛零排放和碳中和。