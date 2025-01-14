故宮館迄錄近300萬人次參觀

【本報訊】香港故宮文化博物館昨公布，該館由2022年7月開幕至今已錄近300萬人次參觀，今年將推出4個新的特別展覽和3個新專題展覽，主題涵蓋故宮博物院珍藏、世界古代文明和本館最新館藏。此外，博物館將在北京舉辦首個館藏巡迴展覽。

今年新推4特展3專題展覽 博物館指，將於今年1月22日於展廳4舉行「香港賽馬會呈獻系列：修明武備——故宮博物院藏清代軍事文物」展覽，是香港近年首個以清代宮廷武備為主題的大型展覽。展覽透過約190件故宮博物院藏清代宮廷軍事文物，展示滿族重視先祖尚武精神，提升製造弓箭、刀劍和槍炮等武器的技術，勤於圍獵和操演，創造大量宮廷軍事藝術作品和創建軍事禮儀，發展艦隊和海防等措施，以增進觀眾對於清代軍事文化的認識。

此外，博物館又指今年的重點特別展覽為11月開幕的「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」（暫名），為期9個月，為本港近數十年來規模最大、最全面的古埃及珍寶展覽，近250件來自埃及國家博物館、盧克索博物館等7間重要埃及博物館的珍貴藏品，以及開羅附近薩卡拉大型墓地的最新重要考古發現，為配合展覽，博物館將運用互動數碼科技，為參觀者提供沉浸式體驗，讓他們深入探索古埃及文明的奧秘。