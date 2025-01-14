前特首辦搬完又搬 議員斥短視促交代開支

【本報訊】現時位於金鐘太古廣場的前特首辦公室年租567萬元，將會遷往屬政府物業的灣仔入境事務大樓。前特首辦回覆本報查詢時證實，前特首林鄭月娥辦公室將遷往屬政府物業的灣仔入境事務大樓23樓。有議員斥屢搬遷辦公室短視，質疑此舉未能解決根本問題，「3年又3年，前特首辦要搬幾次？」他希望當局能交代每次搬遷和裝修開支。

將進駐灣仔入境大樓 林鄭自2022年卸任特首後，政府為她在金鐘太古廣場1期租用面積達2,874呎的前特首辦公室，一年租金高達567萬元，當時花費870萬元裝修和添置傢俬，而在2023/24年度經常開支的修訂預算約917萬元，較前一年度約695萬元增近三分之一。有議員批評太貴，建議當局另覓地方設辦公室，並要記錄使用情況。

對於搬遷事宜，前特首辦回覆證實林鄭位於金鐘的辦公室將遷往屬政府物業的灣仔入境事務大樓23樓，又指林鄭歡迎安排，既可讓她繼續進行前特首的工作，又能省卻租金開支，將在入境事務大樓辦公室完成必須裝修後遷入。太古廣場租約今年5月到期，預計會早於完約日子前搬遷，而入境事務大樓辦公室可使用不少於3年。

行政署回覆指新辦公室的裝修工程現正進行中，政府會與林鄭的前特首辦保持緊密聯繫，在確定有關搬遷時間及啟用安排後會適時公布。

質疑3年後再燒公帑 議員田北辰斥前特首林鄭屢搬遷辦公室短視，他在社交平台貼文指前特首林鄭的辦公室搬遷至政府物業，是沒有解決任何問題，感覺是「風頭火勢，拖幾年再算」。他稱，據了解入境事務大樓的辦公室可使用不少於3年，質疑3年後又再使用公帑再搬遷和裝修新地方，「點解次次決定都要咁短視呢」，希望當局交代每次搬遷和裝修的公帑費用。

董建華、曾蔭權和梁振英的前特首辦，坐落於一級歷史建築物、位於中環半山堅尼地道28號的舊英童學校，惟上任特首林鄭卸任後，該處便出現「人滿之患」，政府要另行租用金鐘太古廣場一個單位，用作林鄭的辦公室。