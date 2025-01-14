醫健：成視在人：茶園女投身篩查員 揪眼疾助矯視

最近幾期均與大家說了很多關於孟加拉茶園的故事，今期再為大家介紹一名來自採茶工人家庭 — 21歲女孩Sitali的堅強故事。這名女孩的父親已過世，家庭仰賴母親的採茶收入維生，Sitali患有嚴重視障，求學時已無法看清楚黑板上的字，生活也因為視力模糊而遇上不少困難。

「不僅在課堂上，在日常的各種活動中，我都面對視力困難的問題，我很傷心，因為我無法表現得很好。」儘管Sitali十分難過，但她沒有放棄，她想找工作養家，減輕母親的壓力，2023年9月，她向奧比斯申請成為在茶園工作的眼睛篩查員，面試成功，Sitali需要接受基本篩查的工作培訓，自己雙眼也同時接受了不同測試。

治療前視力差 誤被詛咒 測試發現，Sitali有嚴重遠視，但獲得了免費的眼鏡矯正視力。「幾天前，我視力不太好，我以為自己被詛咒了。今天我卻為社區中的其他人進行視力檢查，幫助他們接受眼科治療。」命運的扭轉，令Sitali感到欣慰，並希望其他人都能獲得眼科護理。

目前，孟加拉仍有過百個茶園缺乏基本的眼科醫療保健，茶園工人因為長期日曬的關係，較一般人容易有眼疾風險。奧比斯正與當地眼科機構合作，開展為期一年的眼睛篩查服務，為採茶者及其家人提供社區眼科檢查，並提供免費眼鏡、藥物和手術治療。

奧比斯