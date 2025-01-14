智能外骨骼 助癱瘓者重新走路

【本報訊】治理癱瘓患者時，在物理治療中加入高端科技康復訓練，能比傳統治療達到更有效的康復效果。嘉諾撒醫院早前引入成人及兒童全方位智能外骨骼步行訓練器，訓練器可訓練步行，改善患者平衡力、肌肉力量，同時能應用於不同的下肢活動功能障礙的患者，有助加快康復進度。有年老患者在中風後難以恢復步行能力，更被醫生診斷或會成為植物人，後來使用外骨骼訓練多次後，在輔助下亦可以慢慢步行，病人家屬也十分欣慰。

實時收集數據 追蹤治療進度 無論針對兒童抑或成人患者，物理治療均是康復訓練的重要一環。物理治療師配合高端科技的康復訓練方法，例如外骨骼步行訓練器，能進一步提升治療效果。外骨骼步行訓練器能讓患者由站立到步行訓練，循序漸進地學習，鍛煉和提升感覺運動系統，適合不同的階段的癱瘓患者使用。而全方位智能外骨骼步行訓練器更能實時收集患者的使用數據，包括步數、步姿分析等，讓物理治療師緊貼追蹤治療進度，為患者作出個人化的訓練模式調整。

陳小姐媽媽已年約80歲，於去年5月中風，經醫生診斷後，評估其媽媽約有四分之一腦部壞死，或會成為植物人，她亦長期昏睡，需以胃喉進食及使用尿喉。後來陳小姐媽媽使用外骨骼進行康復訓練約20多次，成功幫助媽媽站立及步行，增加清醒時間及主動訓練的狀態，至今繼續接受物理治療等康復訓練，在輔助之下更可以慢慢步行。陳小姐亦對媽媽的康復進度感到非常欣慰，會繼續積極為媽媽安排康復訓練。