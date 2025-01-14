公布逾160拒針校名單 行徑似「對付小學生」

議員質疑訴諸公眾壓力 當局指做法合適 本港已踏入流感高峰期，多名醫學專家早前已呼籲學童及長者盡早打疫苗。衞生署衞生防護中心上周在網站公開逾160間沒有參與學校外展接種計劃的學校名單，議員鄧飛認為當局「擺上網」的做法如目的為「訴諸公眾」壓力「未必有咩效果」，反令學校感覺做法如「對付啲小學生」，認為更好做法是公布會參與的學校名單，會有鼓勵作用。當局則強調公布學校名單是把事實告訴市民，讓家長知道學校沒有參與，可自行尋找合適途徑打針，對保障學童健康是很重要。

鄧飛昨在電台節目中除評論有關的做法外，指更重要的是了解未參與計劃或未提供接種日期的原因，了解是因為行政上覺得困難，抑或家長不願意參加。他認為在行政上沒有太大困難，學校每年都有大型活動，例如學校旅行、運動會，甚至捐血日等，行政上安排都是類似，又建議可在流感高峰期前發出家長信，徵詢他們的意見，同時將相關計劃列入校曆表中。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在同一電台節目中指出，本港剛進入流感季節，天氣轉冷，亦有不少市民外遊回港，預料流感的感染率會繼續向上，可能要兩至三星期才會回落，如果流感疫苗的接種率，整體可以推至六至七成已是很好，公營醫療的壓力也會減輕。

強調「不會逼人打針」 對於應否公開學校名單，他指「壓力一定會有」，屬一個手段。但他強調原則為不會逼人打針，「有選擇永遠好過無選擇」。他指安排到校打針僅為給予家長一個方便及選擇，不等於家長必須讓子女打針。他提到目前參與的學校中，參與的學生比率約為七成，仍有約兩至三成學生選擇不打針。他認為2025/26年度可換個做法，假設所有學校都會參與計劃，如果不參加就「opt out」退出計劃，並需填表交代原因。

不過，當局指確實有學校在署方多次勸喻及邀請下仍沒有參與計劃，公布學校名單是將事實告訴市民，屬署方責任，以讓家長知道學校沒有參與，可自行尋找合適途徑打針，對保障學童健康是很重要，強調有需要公開名單。

當局指注射流感疫苗具迫切性，形容「有心不怕遲」，指即使現在開始接種，亦較不接種好，期望學校提供多一個選擇予家長，指署方會盡量配合家長並提供協助，希望教育界及醫療界目標一致，保障學童健康，以減輕流感對本港造成的壓力。