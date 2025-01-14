中介造假騙局曝光 港大內地生被退學

【本報訊】香港和澳門去年以來接連揭發有學生以假學歷申請入讀大專院校，不少人被退學，甚至因此在香港入獄。內地傳媒日前起底留學中介造假騙局，指這些案例幾乎都有一個共同點，就是學生或家長簽約留學中介機構的「保錄取」項目，當中秘訣是以「背景提升」之名偽造海外學歷，獲取大學錄取通知書。有內地家長支付巨款讓孩子入讀香港大學，剛上了一年卻被退學。

花74萬 揭偽造IB成績單 內地婦人李柔兩年前在留學中介機構繳付70萬元人民幣，即約74萬港元，通過「保錄取」項目讓女兒進了香港大學，但她自稱對留學中介機構偽造學歷的行為毫不知情。港大去年10月給李柔女兒發郵件，懷疑其入學申請資料有問題，幾天後表示已收到確鑿證據，顯示其提交國際文憑組織為全球學生開設的高中課程IB屬偽造成績單，她因而被退學。

此外，還有多間香港大專院校查出有學生以假學歷申請入學，香港中文大學向內媒表示，在近5年的非本地生本科入學申請中發現一宗疑似虛假學歷個案，已報警處理，而在2024年的本科入學申請，共堵截約10宗疑似使用虛假文件的個案。澳門也發現以假學歷申請入學的案例，其中澳門科技大學發現24名學生持香港文憑試的假學歷報讀和註冊入學。澳門科技大學等4間澳門大專院校近日紛紛跟進此前澳門大學宣布的措施，在2025/2026學年不再招收內地非高考學生。