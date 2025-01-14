屢偽造證人口供 男警判3年牢籠

訛稱受害人不追究 7行為失當罪警隊蒙羞 男警涉在7宗刑事案中偽造證人口供、向上司謊稱受害人不追究，及教導被捕人兒子欺騙警方指被捕人在葵涌醫院留醫等，被控7項公職人員行為失當罪。男警早前承認全部7罪，昨在西九龍法院（暫代區院）被區院暫委法官徐綺薇判囚36個月。辯方求情稱，當時正值社會事件及疫情，警隊工作量大增，被告貪方便，想增加效率盡快結案才犯案。徐官批評被告試圖為自己開脫，淡化罪責，直斥他知法犯法、欺上瞞下，影響警隊聲譽。

現年26歲的被告胡兆俊，控罪書沒寫報稱職業。他學歷為中六畢業，2016年1月加入警隊，2019年7月起駐守葵青警區刑事調查隊，月薪3.1萬元。辯方力陳，本案牽涉的刑事案較為瑣碎，被告沒有濫用職權恐嚇，也沒有金錢利益。

案發時段正值社會事件高峰期，警隊忙於「整頓社會」，工作量大增，被告一時疏懶、貪方便，為盡快結案，「增加效率」，息事寧人才犯案。而另一個犯案理由是因疫情下，出於公共衞生考慮，毋須報案人到警署，改由自己處理。被告在求情信則指，他用不合法手段清理囤積案件，現已深感後悔。

有計劃有鋪排 堆砌犯案原因 法官判刑時批評被告目無法紀、欺上瞞下、持續犯案，且是有計劃有鋪排，非偶一為之。法官又指斥被告於事後堆砌犯案原因，試圖為自己開脫，歸咎他人淡化罪責，以監禁16個月至32個月作為7罪的量刑起點，因被告不是第一時間認罪，只獲25%刑期扣減，考慮到量刑整體性，判處被告入獄36個月。

被告承認7項公職人員行為失當罪，控罪橫跨2019年12月3日至2020年9月18日。案情透露，7宗刑事案包括兩宗盜竊案、4宗襲擊案及一宗使用虛假文書案。在其中一宗盜竊案中，被告指示被捕人兒子欺騙警方指被捕人在葵涌醫院留醫；又向被捕人兒子訛稱，被盜店舖百佳超市願意和解以獲得全數賠償；及向屈臣氏集團職員訛稱，已以警司警誡方式處理被捕人。被告又在調查報告中訛稱，證人已確認百佳不會追究被捕人，並偽造證人口供，以及向總督察訛稱被捕人在葵涌醫院留醫、證人已錄取口供及百佳不作追究。案件編號：DCCC 104/2023