元朗721暴動 3白衣人認罪候懲

【本報訊】2019年7月21日晚元朗西鐵站一帶發生襲擊事件，其中3名男子涉在西鐵站內連同「白衣人」參與暴動及襲擊站內的其他人。該3人其後被控暴動等罪，案件原定於昨日在區院開審，但3人承認暴動罪，其中兩人另承認串謀傷人罪。法官將相關案件押後至1月23日判刑，期間3名被告均須還押。

其中兩被告另承認傷人 3名被告分別是吳偉德（38歲，保安員）、王浩昇（28歲）及鄭文傑（43歲，商人），他們同被控一項暴動罪及一項串謀傷人罪。控罪指，他們於2019年7月21日，在元朗站連同其他人參與暴動；及連同其他人串謀非法及惡意傷害另一些人。過往均有不同定罪紀錄的3名被告均承認暴動罪，吳及王另承認有意圖傷人罪。同案另一名被告鄧兆雄(42歲，報稱司機)，早前已承認暴動罪及串謀傷人罪，被判囚55個月。

案情指案發當晚，一群手持木棍及藤條的白衣人在港鐵元朗站，與黑衣人發生暴力衝突，當中有白衣人拍打閘機和玻璃圍欄、揮動藤條、雨傘等威嚇及襲擊黑衣人、投擲水樽、木棍、鐵通和竹竿等，亦有人襲擊記者和勸阻他們施襲的市民，及用木棍打向付費區內的人士。直至晚上11時許，約100名白衣人衝入付費區內，經扶手電梯跑上月台，並用木棍、藤條及雨傘等追打月台及列車上的市民。閉路電視片段拍攝到3名被告曾分別隨白衣人進入閘內，且拍攝到他們曾襲擊他人及投擲物品等。案件編號：DCCC 932/2023