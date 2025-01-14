民研屢捲風波 曾涉初選案調查

【本報訊】鍾庭耀昨日被國安處以涉嫌協助在逃通緝人士帶走，以協助調查。鍾庭耀長期從事民意調查，早年曾出任香港大學民意研究計劃總監，在2000年7月爆出被政府「陰乾」論，及後退休另起爐灶成立香港民意研究中心，並擔任主席及行政總裁，而在2021年泛民主派初選55人被拘捕後，國安處人員曾到負責設計初選系統的民研調查，檢走部分資料及鍾的手機。

港大民意研究計劃由90年代初成立，期間惹起不少爭議，例如在2007年7月爆出時任特首辦高級特別助理路祥安向港大施壓，要求停止進行對政府及特首民望的民調，之後亦曾被親中人士抨擊民研偏幫泛民，又曾引發身份認同爭議等。

2019年4月，鍾庭耀退休離開港大，決定搞眾籌另起爐灶，誰知又「甩轆」，最後要公開致歉。其後由鍾任主席的香港民意研究所正式營運，雖然面對資金問題，但他強調要貫徹誠信和品質的理念，並強調不會為五斗米而折腰。

鍾劍華離港前任副行政總裁 及至2020年民主派發起初選投票，國安處在2021年初以涉嫌違反《港區國安法》拘捕55名民主派人士，並且曾經到負責設計初選系統的民研調查，搜查其位於黃竹坑及灣仔的辦公室，檢走大量文件和鍾庭耀的手機。

民研及鍾事後入稟高院，要求執法部門交還受法律專業保密權保障的相關資料、新聞材料以及其他超出搜查令範圍的資料，並要求法庭頒令禁止執法部門檢視或取用有關資料。

出任民研副行政總裁的鍾劍華在2022年中突然離港赴英，當時鍾庭耀曾重申民研運作一切正常，繼續奉公守法。