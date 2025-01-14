鍾劍華資金追查 國安處帶走鍾庭耀問話

另搜研究所赴黃竹坑 指行動與民調無關 國安處在去年12月24日，向包括香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華等6名在海外人士，發出通緝令，正追查鍾劍華的資金流向。國安處懷疑香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀曾協助鍾劍華，遂派員於昨日早上，到鍾庭耀位於港島西區薄扶林的住所調查，並以涉嫌協助在逃通緝人士將他帶走，載往黃竹坑南滙廣場的香港民意研究所作進一步搜查。

鍾庭耀昨晨約8時被國安處人員帶走協助調查，事隔近7小時，被懸紅100萬元通緝的民研前副行政總裁鍾劍華，在香港時間下午約2時40分於社交平台發文，指「我離開香港之後，除了在當年4月底網上參與過一次民調發布會評論，從沒有和鍾兄傾過偈。」發文指除了過年過節互發問好圖片，並無與鍾庭耀交流，最後更「祝願好人平安！」

執法部門昨日下午見傳媒時表示，邀請鍾姓人士調查是因為懷疑他涉及與潛逃者，即鍾劍華的事情有關，並懷疑鍾庭耀及其機構是否有做一些事情或行為去協助潛逃者，強調帶走鍾庭耀與他曾做過的民調無關，重申是「兩回事」。執法部門又稱，對於鍾庭耀較早前曾發表的言論，認為不是他自稱沒有就代表沒有協助潛逃者，而是需要執法人員透過調查才能夠知道情況如何，但在目前這一刻，部門還未有拘捕鍾庭耀。國安處表示，人員檢取一批證物，包括電腦、平板裝置、手提電話及銀行文件等，亦邀請受查機構的一名董事及兩名職員協助調查，暫時沒有人被捕。

涉煽動顛覆 鍾劍華被懸紅通緝 鍾劍華在赴英後雖稱已與民研撇清關係，但在去年平安夜，被國安處懸紅100萬元通緝。除鍾劍華外、還有加拿大廣傳媒行政總裁何良懋、藝人鄭敬基、前區議員劉珈汶、學生張晞晴及前學生動源召集人鍾翰林，合共6人。國安處指他們潛逃後，繼續從事危害國家安全行為，出賣國家及損害香港社會整體利益，涉煽動分裂國家及顛覆政權。

鍾劍華被指在去年5月至6月期間，透過平台鼓吹港獨，促外國制裁中港，要求關閉經貿辦。鍾劍華在上周四（9日）65歲生日，原本合資格申請取回供款20多年的強積金，但他指在港府發出通緝令後已無法登入強積金戶口，而在港的3個銀行戶口全部不能登入，相信已被凍結，連帶他自動轉帳捐助的志願機構也「被停止」。