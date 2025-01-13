龍七公：強化海事保險 提升航運中心

香港的貨櫃碼頭吞吐量曾經長居世界第一。儘管近年面對周邊地區的競爭，本港航運物流業備受挑戰，但香港航運業在專業服務上仍然具備先天且獨特優勢，非常適合發展高增值海運服務，而國家也明確支持香港鞏固提升國際航運中心地位。

事實上，國際航運中心的整體實力要綜合衡量，港口吞吐量只是其中一個指標，航運服務生態圈是否完整蓬勃、所提供的海運服務是否優質全面亦很關鍵。香港在國際航運中心發展指數，目前排名全球第四，而香港現時有超過1,100家與港口及航運相關的公司，為全球企業提供較為齊全、優質的各類海事服務，這反映出香港在港口條件、專業海運服務、整體營商環境等方面的綜合實力優厚，非常適合發展高增值海運服務。

航運業務可分為港口和海運服務，其中海運服務例如船舶經紀、租賃融資、海事保險、海事仲裁等是航運業務的高增值部分，經濟貢獻近3年增加近四成。特區政府表示會大力發展高增值海運業務及專業服務，加強香港航運優勢。對此，《2024年施政報告》提出多項措施，包括推動具潛力或代表性的海運保險業務落戶香港，加強海事保險人才培訓，加快綠色航運中心建設，設立「香港海運港口發展局」等。可見，香港的航運業受到高度重視，航運業整體處於革新求變的關鍵發展階段。

我十分認同當局有關做法及決策，並更加關注香港海事保險方面的長遠發展。早前，我與政府官員會面，問到香港繼續穩坐全球第四大船舶註冊地，但有否統計所有在香港註冊的船舶中，其海事保險由哪些地方的保險公司承保以及相關地域保險公司承保的數量，惟當局目前未有備存有關數據。

推稅務優惠吸引企業 保險業是香港作為國際金融中心的重要部分，應持續加以發展；而海事保險更是提升香港高增值海運服務的關鍵。但是如果本港的海事保險尤其是船舶保險，主要由非本地保險公司承保負責，相關保費其實大部分不會留在香港，並不利於香港打造航運中心，做大做強香港的海事保險業務。

政府在各地宣傳香港航運保險業優勢時，亦要透過各類政策補貼、稅務優惠，游說更多外資企業及內地具規模的保險公司把地區承保中心設於香港，並鼓勵他們把更多業務由香港的分公司或子公司承保，從而增強香港海運保險的深度及闊度。同時，亦應吸引更多內地的再保險市場，支援在港的海運保險企業提高承保能力，以協助香港發展成為亞洲，以至世界的主要海運保險服務中心之一。

未來，除了繼續加強與國際知名的海事保險機構合作，積極培育本地海事保險專才及引進境外海事人才外，我亦希望升級後的「香港海運港口發展局」可以在海事保險的長遠發展上有個清晰藍圖，做深研究，做大推廣，從而強化香港這個金漆招牌。