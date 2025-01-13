自成一家：增加軍費的最大贏家

國防開支應佔GDP多少比重才算合理，並沒有絕對標準，往往要取決於一個國家的經濟狀況和外圍安全。俄烏開戰，雙方大增軍費顯得尤為必要。但一般來說，正常國家的軍事開支最好只佔GDP的2%至4%，這可以平衡國家安全需求與經濟發展之間的關係。

特朗普在上個總統任期內，多次炮轟其他北約成員國的軍費開支偏低，以美國退出北約脅迫各國將國防開支提升至GDP的2%。特朗普這次二次回歸，還未上任，便放風要求歐洲盟友將軍費開支佔比提高至5%，叫價比上次翻了一倍還多。特朗普當然明白胡亂增加軍費會拖累經濟，他迫使盟國這麼做，完全是要延續美國的世界霸權地位。

首先，若北約其他國家遵循特氏的建議，大幅增加軍費發展軍事力量，美國就可以抽出在歐洲的部分資源調往亞太地區，進一步圍堵中國。其次，部分北約國家增加軍費開支，必然會購買更多武器，當中很大部分是從美國進口，等於是掏錢給美國的軍工市場，令華府成為最大贏家。

但過去幾年的俄烏戰爭已嚴重拖累歐洲經濟。以英國為例，經濟多年來停滯不前，國債與GDP比例高達100%，一旦跟從特朗普的漫天要價，只會令經濟進一步陷入危機。至於歐洲第一大國德國，經濟亦連續兩年衰退，總理紹爾茨近日已明確表明反對特朗普的要求，指此舉意味德國每年要額外籌集1,500億歐元。歐洲國家經過3年俄烏戰爭的煎熬，皆已焦頭爛額。依我來看，特朗普此時趁火打劫，歐洲各國應該會做出某些妥協。如果特朗普仍不知足，繼續以5%的目標勒索，超出它們能力所限，結果很有可能適得其反，迫使大家推動戰略自主，致力擺脫對美國的安全防務依賴。