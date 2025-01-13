冰鑑春秋：台灣開啟大抹黑時代

藍委陳玉珍被綠委黃捷與民進黨支持者指控擁有大陸身份證，甚至引用網絡流傳的驗證工具當證據，結果被狠狠打臉，黃捷立刻啟動顧左右而言他的厚臉皮戰法，完全不敢面對自己提出的烏龍指控。

但綠營顯然不想停止這種抹黑戰術。隨着網紅拍攝短片，聲稱至少有10餘萬台灣人擁有大陸身份證，調查單位也打蛇隨棍上，發新聞稿說明立即召開會議了解相關情形，並採取對應作為，務求防微杜漸，展現台灣政府維護國家主權、確保國人權益的立場，以反制大陸對台灣的統戰滲透作為。

可是，調查單位明明日前才說過確實有台灣人持有大陸身份證，但人數大概僅有數百人，現在又換了一種說法，這背後的原因是甚麼？理由其實也很簡單，因為賴清德一心一意想要挑起兩岸之間的紛爭，從而讓台灣民眾產生仇恨與排斥感，如此他才有機會藉由罷免等政治行動，扭轉目前朝小野大，自己是少數領導人的不利局面。而若再提「新兩國論」之類的說法，恐將引起美國的干涉，也過度直接，所以才藉這種由下而上的方式，好為壓制在野力量找到正當性。

事實是，以現在兩岸之間幾乎斷聯的態勢，調查單位要核實一個人是否擁有大陸身份證，根本極度困難。但核不核實從來就不是重點，只要能夠抹黑栽贓，在台灣內部製造敵人，那就完全達到賴清德的目標了，事實是甚麼？又有多少人在乎？

近日台灣對所謂「復康聯盟黨」發起指控，聲稱該黨收受大陸資金，在台組織暗殺隊，準備迎接10萬解放軍登陸，還推派候選人積極參選。但所謂的大陸資金，不過約200萬元新台幣，在台灣連選個議員都不夠，當間諜還要自己貼錢？這就是標準的抹黑造謠，一切都還方興未艾呢！