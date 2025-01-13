筆下風雲：拉下戲子 一切好談

正當特朗普未上台已搞到全世界雞犬不寧，暫時淡出國際焦點的俄烏戰爭其實仍在持續，而且打得甚為激烈。俄羅斯加緊攻城略地，普京亦表明不會接受特朗普提出的停戰條件。

美媒早前透露，特朗普的「和平方案」初步內容，是烏克蘭承諾至少20年內不加入北約，作為交換，美國將繼續向烏方提供大量武器，以對抗俄羅斯的進攻。前線將基本鎖定，俄烏雙方將設立一個800英里的非軍事區，由歐洲派軍隊駐守。惟克里姆林宮對此方案已明確否決，普京表明烏克蘭必須永遠不加入北約，非軍事區亦不得由歐洲或其他國家駐守。

現時特朗普已放軟姿態，期望用6個月時間解決俄烏戰爭，又揚言同情俄羅斯的立場，有意安排跟普京會晤。

實際上，以目前俄羅斯在戰場上佔優、歐洲政府右轉傾向明顯、反對為別國戰爭埋單等形勢觀之，在在預示烏克蘭被犧牲只是時間問題，俄烏和談即使不能在短期內實現，亦有機會在今年內達成。

君不見，支持烏克蘭最力的歐洲大國，例如德國，下月即將改選，倘右翼上台，便不可能像現政府那樣無止境援烏；法國總統馬克龍亦早成跛腳鴨，力不從心。最重要是美國在特朗普上台後，必然會減少甚至切斷對烏國的援助，烏克蘭根本難以苟延下去。何況，隨着時間推移，俄羅斯佔領土地更多，烏克蘭損兵折將更甚，談判籌碼更加減少。屆時普京的叫價必然又會提高，若澤連斯基夠聰明，好應該盡快停戰止蝕。

外界估計，特朗普或會放任烏克蘭反澤連斯基的勢力奪權，將澤連斯基拉下台。戲子總統的任期早已屆滿，但一直以戰爭為由推遲總統選舉，普京早就指其沒有合法性。一旦失勢換人，停戰便好談。