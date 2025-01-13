龍吟虎嘯：見好見壞都會收

美國並無多大決心、意志和利益，在俄烏戰爭問題上與莫斯科死拚到底，它會見好就收或見壞就收，因為俄羅斯的實力和發展，對美而言並非生死攸關，當年蘇聯有這個威脅，現在俄羅斯沒有了。

山姆大叔借烏克蘭、北約、歐盟當槍使打俄羅斯，是要看着來的，反正美國置身事外，戰場打不贏俄，總能全盤削弱俄羅斯，連帶進一步掌控北約歐盟，把俄歐最重要的能源生意全都搶過來，這筆戰爭財對美國怎麼估計都不會過高。同時，削弱了俄國、掌控了北約歐盟，把他們進一步綑綁，就能更好地攻打中國——這才是美國最想幹掉的戰略對手。

華盛頓打俄烏之戰的這種態度、算計、深謀遠慮和已經取得的成果，以及面臨的重重困難，使白宮正處在十字路口，因為拜登要走，特朗普要來。特朗普最初鼓吹要迅速和談結束俄烏之戰，不是因為他看到了這場仗烏克蘭打不贏，美國支持沒有用，也不是他沒看到拜登政府的算計和戰略安排，而是出於「黨派之爭和政爭」——他就是要「為反而反」，拜登做的事情，他就是要反。

如果這場戰爭是特朗普執政時發動的，在野的拜登也會這樣做，這是美國選舉政治、政黨輪流執政的規律。有了這樣的規律、立場和態度後，特朗普不用怎麼想，張口就是24小時內與普京和談結束戰爭。特朗普深知，只有這樣的爽快和驚人之語，才能贏得選舉。

可見，無論是拜登的深謀遠慮，還是特朗普的信口開河、「為反而反」，無論是過去、現在還是將來，白宮都不大可能為烏克蘭與俄羅斯死拚。戰爭可以打成俄歐之戰，白宮仍會邊打邊看，隨時撤火，除非特朗普瘋了。這個可能性也不能完全排除，因為大家不要忘記，早在8年前，就有大批美國頂尖級的精神科醫生，在《紐約時報》刊登廣告，質疑特朗普有「精神問題」。現在是世界百年大變局，美國是巨大漩渦，變化黑洞，時勢造人物，甚麼事情都會發生。