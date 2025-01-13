坦言集：美國棄子

南韓總統尹錫悅策動的「總統政變」失敗後，現正進入司法的攻防戰。檢察當局要逮捕他，出席聆訊，他用總統衞隊來阻止。二者都有法理根據，但總統既然涉嫌非法政變，若他不認為有錯，好應與司法檢察部門合作，循憲法規定的程序抗辯。現在卻以總統衞隊武力抗阻，顯然他不尊重法制，也顯然他策動的政變包含了許多政治陰謀。

若不是如此，與他同謀的國防部長在被扣押後便不需畏罪自殺，企圖以自殺來埋沒證據，掩蓋罪行。現時公開的聆訊已暴露在政變的前期，尹錫悅曾命令軍隊拘押國會議員與政黨（包括執政黨）的領袖，甚至意圖傷害他們。有關涉案軍官的證供若屬實，便已有足夠證據指證軍事政變的性質。尹錫悅用總統衞隊來保護，抗阻公開出席聆訊，且其行蹤不明，大有畏罪潛逃的可能。

尹錫悅以總統之尊和所擁大權來推動軍事政變，其意圖應不僅是打擊國會對他施政的阻撓，而是想改變國家的權力體制。政變成功的話，他必然會終止現行的民選總統與國會體制，以軍事政變形式建立專政權力。其政變規劃應不止於政變的部署，還應有政變成功後的權力安排。只是其中的陰謀還未被當局搜獲與披露。

政變動用軍隊。南韓駐有美軍，南韓軍隊且受美軍指揮統率，尹的政變不可能沒有美軍和美國的同意。實際應是拜登在卸任前，在全球一系列政治軍事行動的一個環節，這當是國際上不肯明言的公開事實。可是政變失敗，美國便退縮，讓尹錫悅一人承擔所有政治責任和後果。在現時司法攻防時，支持尹的已不是他所屬的執政黨，而是被動員起來，手執美國國旗的「群眾」，有說是極右宗教組織成員。示威抗爭的作用不大，卻反映現時還堅決支持尹的政治勢力只有親美的少數，他們有深厚親美的背景。

但拜登政府並沒有對尹錫悅公開施以援手，或政治的辯護。一是這次政變過度醜陋，在南韓乃至國際都不可能獲得支持。二是尹錫悅一如其他美國利用的政治棋子，都是可棄的。尹失敗後，美國還有其他棋子可用。且看尹錫悅最終會否逃往美國接受庇護。

南韓這個政變鬧劇的關鍵，是暴露了美國在朝鮮半島的政治規劃與陰謀，不擇手段。北韓對美國堅決的強硬政策可能是最佳對策。對美國不可存有任何幻想。