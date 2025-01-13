東方民調：節流刀鋒直指市民 全城疾呼高官減薪

庫房赤貧 近半受訪者睇淡經濟褲頭勒緊 政府公布本財政年度首8個月錄得赤字1,432億元；而至去年11月底，財政儲備5,914億元。面對連續3年過千億元財赤，經濟持續不景氣，「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評政府團隊逆市加薪「自肥」，無共度時艱，節流只識向小市民開刀。逾半受訪市民要求問責官員及高級公務員要減薪；甚至認為要精簡架構去除冗員。受訪者坦言繼續看淡新一年經濟，歸咎政府拚經濟無大招數，預料財赤持續。

政府最新估計本財政年度的綜合赤字在1,000億元以下，料高於2月底公布財政預算案時預計的481億元。而今個財政年度首8個月，亦即4至11月，錄得赤字1,432億元，政府指由於薪俸稅及利得稅等主要收入，大多在財政年度後期收取。

為應對赤字，政府已削減部門經常性開支及凍結公務員人手等，但強調會檢視削減力度是否足夠或有否上升空間。翻查資料，政府自2020年財政年度起，有3個財政年度均錄得赤字，若計及今個財政年度亦錄得赤字，政府在近5年內有4年錄得赤字。

政府逆市加人工 市民轟自肥 「東方傳媒民意調查」於近日以手機東網APP成功訪問484名18歲或以上市民，結果顯示，面對連續3年財赤，大部分受訪者直指政府應帶頭節流，51%受訪者認為問責官員及高級公務員要減薪；24%受訪者認為政府要精減架構，去除冗員；11%受訪者認為問責官員要減薪；10%受訪者認為官員及公務員全部凍薪；3%稱不要填補兩萬個公務員空缺。

官員及公務員團隊逆市加薪，特首薪酬更超越不少外國元首，40%受訪者批評政府團隊加薪自肥觀感差；34%受訪者斥共度時艱得把口；18%受訪者形容開源節流淪為口號。

庫房入不敷支，近年更削減社福撥款，48%受訪者批評政府只識向小市民開刀；22%受訪者斥當局向弱勢慳錢不公道；18%受訪者直斥無體恤基層。

政府最新預料本年度財赤達千億元以下，料較原預算高，對於政府又估錯數，42%受訪者批評政府年年估錯，錯得離譜；34%受訪者直斥開源節流無方；20%炮轟預算財政失效。

對於新一年經濟前景，48%受訪者坦言繼續看淡經濟，百業吊鹽水；34%受訪者預料倒閉潮持續；11%擔心會凍結人手、裁員。

拚經濟成效低 55%料財赤持續 政府一直強調拚經濟，大部分受訪者批評成效不佳，55%受訪者直斥無大招數，預料財赤持續；24%受訪者指政府有心無力；17%形容經濟未見起色。

政府拚經濟未見起色。 經濟不景，大量店舖退場。 倒閉結業潮恐持續。 港府財政狀況 市民要求政府節流，問責官員及高級公務員要減薪。 東方傳媒民意調查