東九郊外求助升 去年錄202宗

【本報訊】愈來愈多市民追求健康體魄，令近年到郊外活動的市民大增，同時郊外求助個案亦急升。執法部門東九龍總區接獲的郊外求助個案，從2023年的161宗上升至2024年的202宗，當中涉及遊客的個案由29宗升到56宗，上升93%。

涉遊客個案飆近倍 當局昨日舉行活動提升市民對戶外活動的安全意識，減少意外發生，現場設有多個嘉年華攤位並吸引超過一萬名市民到場。當局稱，一直致力於提高市民對行山安全的意識，鼓勵結伴同行並使用HKSOS應用程式。執法部門東九龍總區接獲的郊外求助個案從2023年的161宗上升至2024年的202宗，包括迷路、身體不適、受傷及失蹤，當中涉及遊客的個案由29宗升到56宗，上升93%。意外主要原因包括輕信網上行山攻略而高估個人能力、在危險地方拍照打卡、獨自行山或在惡劣天氣下行山，以及缺乏應急用品。

當局又稱，「山友同行計劃」舉辦了校際野外定向比賽和山藝訓練課程，委任了逾200名學生成為山友同行大使。2024年年尾更舉辦了線上「山友同行行山比賽」，吸引55個隊伍、超過240人參與比賽。