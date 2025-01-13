資助轉型 逾140退役運動員受惠

【本報訊】文化體育及旅遊局於2018年推行「退役運動員轉型計劃」，為退役運動員提供就業機會、在職培訓和進修資助，讓他們為事業發展奠定基礎，計劃每3年為一期，累計逾140人受惠。當局指出，截至2023至24年度，政府就計劃累計撥款已超過1.3億元，2024至25年度再為計劃預留約3,500萬元經常性開支。當局期望為退役運動員的長遠事業發展奠定基礎，並透過資助學校和體育機構聘請退役運動員，協助推廣體育運動，以及發掘和培育具潛質的體育人才。

王瑋駿是其中一名受惠於計劃的運動員，他在2023年杭州亞運中與隊友勇奪金牌，去年宣布退役後，參加退役運動員轉型計劃，獲配對到港協暨奧委會奧夢成真有限公司擔任行政主任，負責文書和管理教練等工作。迎來新工作，運動員需要重新學習和適應。轉型計劃為退役運動員安排在職培訓機會，例如學習電腦應用、影片剪輯及調解技巧等，並提供進修資助。

獎學金利現役者規劃職涯 此外，當局亦為現役運動員提供支援，協助他們在穩定的個人經濟狀況下專心訓練，並盡早進行生涯規劃。現役田徑運動員梁筠宜是香港女子4×100米接力紀錄保持者，除了是全職運動員外，她亦在教育大學修讀體育教育榮譽學士課程，希望退役後成為體育老師。她獲香港運動員就業及教育部教育獎學金計劃下的「大學、研究生及碩士獎學金計劃」資助學費，令生活壓力大減。根據文體旅局的數字，2008年至今，教育獎學金計劃已支援超過130名運動員，資助金額逾770萬元。