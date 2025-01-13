參與特殊馬拉松 4700人奔向共融創新高

當局本財年撥1.3億 殘疾體育發展助力 「奔向共融」—香港賽馬會特殊馬拉松2025（iRun）在昨天於添馬公園、龍和道及中西區海濱長廊（中環段）舉行。今年iRun參加者反應踴躍，有近4,700名智障跑手及伴跑員參加，人數創活動舉辦以來的新高，東華三院希望藉此鼓勵智障人士積極參與體育運動，培養健康生活習慣。勞工及福利局局長孫玉菡在出席活動時表示，政府於今個財政年度撥款1.3億元，支援殘疾人士體育持續發展。

孫玉菡在活動上致詞，並為一眾跑手及伴跑員打氣。他表示，東華三院「特殊馬拉松」於世界級的海濱舉行，別具意義，更吸引到本港、澳門及其他大灣區城市的跑手參與，攜手推動傷健共融精神。他又指政府在今個財政年度撥款1.3億元，支援殘疾人士體育發展，較10年前增長3倍。

東華三院主席鄧明慧女士則表示，今屆參賽人數再創新紀錄，有接近4,700位來自香港、澳門、大灣區以及北京的復康機構和特殊學校人士參與；而今年iRun繼續設有「傳‧家跑」項目，鼓勵智障人士及其他有特殊需要跑手與家人一同參與。

親子完賽 成就難忘回憶 卓太的兒子今年11歲，在老師推薦下報名參加「iRun傳‧家跑」。卓太表示參加了一公里賽作「親子運動」，今次特殊馬拉松為兒子帶來全新體驗，因為是兒子人生第一次參與的跑步比賽，一家人在訓練和跑步的過程中互相鼓勵，不但鍛煉兒子的意志力，還增進家人之間的感情，共同創造開心難忘的回憶。

卓太又稱很高興能和兒子一起順利完成整個賽事，獲得完成獎牌是對兒子過去努力練習的認可。卓太坦言，自閉症兒童在情緒表達、溝通與社交能力相對較弱，兒子平日表達情緒或有不當行為，有時甚至會被他人誤解，自己難免感到無奈。她指參加iRun其實亦是源於不少人對自閉症抱有誤解、偏見，希望大眾可以不同的方式支持自閉症人士，「讓自閉症兒童也有機會一同參與大眾活動，感受到來自大家的愛，協助他們融入社會」。

東華三院一直重視智障人士的生活健康，為鼓勵智障人士多跑步運動，自2011年起舉辦iRun，多年來計劃獲香港賽馬會慈善信託基金累計撥款逾4,300萬元，作為該項賽事的經費。