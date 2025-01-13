醫健：藥到病除：「偽」盤尼西林過敏標籤

盤尼西林是最常見的其中一類抗生素，及可以使用於不同類型的細菌感染。在香港大約每50人會有一人對盤尼西林有過敏反應，比較常見的過敏反應包括皮膚出紅疹、痕癢，以及出現氣喘；嚴重的可引發罕見過敏性休克或甚至死亡。但是這些過敏反應不一定是由盤尼西林抗生素所引致的。

當病人服用盤尼西林後出現一些過敏反應，他們一般會被標籤或認定為對盤尼西林過敏。但是大部分盤尼西林過敏標籤也是錯誤的。而錯誤的盤尼西林過敏標籤會影響病人安全，增加住院時間及大大減少細菌感染的治療選擇。透過藥物敏感測試，帶有盤尼西林過敏標籤者可測試他們的標籤是否對的。

藥物敏感測試分為兩大類，包括有皮膚及口服類型。一般帶有盤尼西林過敏標籤者會先進行皮膚測試，他們皮膚內會被注射多種不同類型的盤尼西林。如皮膚藥物敏感測試為陽性，則被認定為對盤尼西林敏感。相反地，陰性皮膚藥物敏感測試者會進一步挑戰及服用盤尼西林藥。如兩項測試為陰性及經過醫療人士適合的評估或觀察後，盤尼西林過敏標籤會在醫療紀錄上移除。原有盤尼西林過敏標籤者日後也可以在有需要時服用盤尼西林類型的抗生素。

移除錯誤的盤尼西林過敏標籤會為病人帶來多種好處，因為他們可得到更加有效的藥物治療，更多的治療選擇及可減低整體醫療支出。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心