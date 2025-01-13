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土瓜灣老嫗捱車撞

捱撞婦人倒臥地上。 捱撞婦人倒臥地上。
捱撞婦人倒臥地上。
【本報訊】昨日下午近1時，土瓜灣一輛私家車，在一停車場右轉出靠背壟道時，意外撞及一名姓梁（85歲）過路婦人，梁婦倒地受傷，姓曾（34歲）司機連忙停車報案。救護車接報到場，將清醒的梁婦送往伊利沙伯醫院救治。經初步調查後，不排除有人無留意交通情況肇禍。
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