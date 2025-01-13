市區氣溫再創新低 大帽山僅2.7℃

【本報訊】天文台昨午4時20分再次發出寒冷天氣警告，錄得市區最低氣溫攝氏11度，是入冬以來最低紀錄。由於天朗氣清，新界部分地區輻射冷卻尤其明顯，氣溫降至7度或以下，其中大帽山最低只有2.7度，北區打鼓嶺錄得3.8度。天文台預測本周中後期廣東普遍晴朗，料周四（16日）市區降至13度。民政事務總署昨已在各區開放共18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒，中心會於寒冷天氣警告持續生效期間繼續開放。

天文台昨早錄得市區最低11度，較前日入冬新低再低0.5度，再創今冬新低，但已是各氣象站最高，其他地區均只有10度或以下。荃灣城門谷錄得6.7度，大埔及元朗公園均低至7.5度。一股冬季季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗及非常乾燥的天氣，昨午本港各區的相對濕度維持在30%或以下，其中石崗的相對濕度曾下降至12%，是自1996年以來一月份的最低紀錄，而赤鱲角相對濕度曾下降至9%，是自1997年以來一月份的第二低。