寒風刺骨2童走失 網民怒諷家長低質

僅穿短褲單薄上衣 祖母留孫在廁外肇事 上周六（11日）一度是本港入冬以來最冷一日，天寒地凍下兩名穿短褲兼衣着單薄男童，當晚被市民發現在紅磡一商場徘徊，懷疑二人「蕩失路」報案。警員到場調查，並聯絡到男童的祖母，得悉有人因上廁所把孫兒留在廁外，數分鐘後出來驚覺不見孫兒蹤影，最後兩幼童交回祖母照顧。網民對事件議論紛紛，有人直斥「十零度畀兩個細路咁着，仲要走失兩個細路仔，呢個家長係咩質素真係心照」。

有網民於上周六在社交平台發文，指看見兩名僅穿單薄長袖上衣及短褲的男童，在紅磡黃埔花園黃埔天地徘徊，惟未見有家長陪同。當中一人身穿黃色長袖上衣，下身穿短褲，另一名較年幼的男童，更僅穿短袖衫及短褲，懷疑二人「蕩失路」。另有網民表示，較早前在黃埔天地對開的馬路邊亦見到該兩名男童，幸好有熱心市民帶二人進入商場避寒，並且報案求助。

當日僅11.5℃ 遇市民帶進商場避寒 至晚上7時許，警員接報到場調查，帶領兩男童到商場客戶服務中心，並嘗試聯絡二人的家長。據網民指，兩名男童操廣東話，但未能講為何被留在商場。警員向兩男童詢問家長的聯絡電話，可惜電話未能接通。幸好，其後警員成功聯絡上男童的祖母，並將二人交回給對方照顧。據了解，兩男童分別3歲及4歲，當時與50多歲祖母一起。期間祖母到時尚坊如廁，將兩男童留在廁所外。豈料，她離開廁所後赫見二人不知所終，遂在商場及附近一帶尋找，最終祖孫重逢。案件列作「雜項」處理。

根據天文台資料，本港上周六錄得攝氏11.5度低溫，一度是入冬以來最凍一日。網民對兩男童在寒冷天氣下的衣着熱議，「大人咁疏忽走失了兒童，又無好好給他們穿衣保暖，可悲」、「有冇街坊住附近，畀套衫佢着住先啊？見到都覺得凍」、「十零度畀兩個細路咁着，仲要走失兩個細路仔，呢個家長係咩質素真係心照」及「天氣咁凍着成咁！」