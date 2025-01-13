焚燒21句鐘 多部門出動 雞公嶺山火終救熄

【本報訊】元朗八鄉雞公嶺前日下午5時許發生山火，火乘風勢迅速向山頂蔓延，消防趕往現場撲救。至昨日凌晨時分火勢依然猛烈，並發展成兩條分別200米及500米長火線。消防經過通宵努力撲救後，昨晨10時許火勢受到控制，但山上仍有兩條微弱的火線，起火面積分別約20米乘20米及5米乘5米。

與此同時，政府飛行服務隊也派出直升機，飛臨雞公嶺向火場投擲水彈，漁護署和民安隊也派出隊員協助撲救山火。經過陸空的撲救，最終於下午2時08分將山火撲滅。

鄰近動物庇護站 消防戒備 在山火燃燒期間，有動物組織於社交平台發文，指火龍延綿不絕，山火至凌晨3時仍未熄滅。由非牟利動物機構大樹下善待動物庇護站營運，收容了約170隻被遺棄貓狗的貓狗場也在附近，擔心受山火威脅。不過有義工稱該場安全，亦有消防在場戒備，另有10名義工在場守候，以便隨時有緊急情況作出調動。

據悉，十多名義工陪伴場內的毛孩，期間曾有灰燼吹入場內，義工遂於場地灑水，以免有物件被灰燼點燃起火，又指場內的動物並無受驚。據悉，場內約有40隻貓及130隻狗，義工將所有貓狗放入籠內及蓋上帆布。

另外，在風高物燥下，雞公嶺附近的新潭路朗廈和壆圍附近山頭，昨午約5時半又發生山火，顯現兩條分別40米及20米火線。而昨午4時許，大澳也發生山火，出現兩條各約100米長火線，火勢亦向山上蔓延。消防及政府飛行服務隊直升機，接報後到場滅火及投擲水彈。