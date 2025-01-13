青年參觀簡屋地盤商場 了解房策免租創業

【本報訊】簡約公屋的啟德項目地盤於前日舉行「連青‧有約」青年交流活動 ，房屋局局長何永賢與民政及青年事務局副局長梁宏正、青年專員陳瑞緯，以及30多位「連青人網絡」會員一起到地盤參觀。眾人之後去到啟鑽商場，近距離了解政府幫助基層改善生活環境、為青年提供免租創業舖位的工作。

表達對建築科技公屋意見 何永賢一行先參觀了簡約公屋啟德項目地盤現場的展廳及簡約公屋樣板房，感受政府與建築團隊透過科技去提速、提量、提效及提質地興建單位，讓有需要基層市民及早改善生活環境，以及了解建築行業日新月異的發展，體驗安坐室內就能透過智慧管理平台，隨時檢視地盤現場不同角落、點閱內地工廠情況及宏觀察看整體工程進度。

何永賢藉此交流機會，向一眾青年講解房屋政策，並解說政府就青年置業所下的工夫，包括由下一期推出的居屋開始，為40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼等。何亦講解居屋以負擔能力定價的實況，讓青年了解只要適當規劃及儲蓄，置業並非遙不可及。

她指不少青年對建築科技、屋邨設計、打擊濫用公屋及公屋流轉等議題表達支持與建議，很高興看到大家對這些議題都有思考和觀察，也希望交流能讓青年更了解當中的工作。

何永賢一行其後再到啟鑽商場參觀「共築創業家」的項目，分別是以咖啡膠囊製作飾品的「Wind.n.Sand」，及售賣一系列藻類產品的「源藻本舍」，了解青年如何在房委會免租7個月的政策支持下，推展自己的創業歷程，聽青年朋友分享自己的創業理念，如何在約180份計劃書中突圍而出。