關愛隊被指造假 當局：有定期審查

【本報訊】早前有大專媒體揭發，有關愛隊疑似讓義工穿制服背心「打卡」充撐場面。曾經批評相關報道以偏概全的民政及青年事務局副局長梁宏正昨日在電台節目中表示，452隊關愛隊在過去的一年進行了相當多的工作，民政總署會對他們的工作進行檢視，又指「我們有一些叫做數」，亦會對整體服務的成效進行定期審視。

檢視452隊服務成效 今屆政府在完善區議會選舉制度後，宣布在18區成立關愛隊，支援政府地區工作和加強地區網絡。但日前香港中文大學學生媒體《大學線》以「事不『關』己」為題，報道民政總署拒披露荃灣區關愛隊工作報告，及後「放蛇」揭發懷疑有非關愛隊成員身穿制服背心，協助組織活動及「打卡」充撐場面。梁宏正上周稱，相關報道可能有些以偏概全、未必是全面，但認為不會阻礙他們和社會各界，特別是關愛隊成員為市民服務。

梁昨在電台節目中進一步表示，452隊關愛隊在過去的一年進行了相當多的工作，亦有不少受助人士表示喜歡關愛隊的不同服務，如簡單的家居維修，以及部分長者的陪診服務。他亦表示，民政總署會對452隊關愛隊進行檢視，「我們有一些叫做數」，以及會對整體服務的成效進行定期審視，並定期會於不同平台與大家分享。

對於政府一系列青年計劃，他認為今年的交流計劃除讓本港青年到內地和海外了解發展，亦鼓勵本港的民間團體，邀請內地或海外青年來港互相交流。他說「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」上期資助了217隊青年團隊；「創新創業基地體驗資助計劃」，預計今年年內出團。他又提到「初創實習計劃」與科學園及數碼港合作，推出200個實習機會。

另外，他指去年當局推出面向青年應用程式，認為有幫助年輕人身心靈及生涯規劃的內容。他表示該應用程式體現政商民的合作，有商界人士幫忙提供優惠，如咖啡及電影的相關優惠。