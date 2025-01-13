議員：滅赤建議滿天飛 各界討論需貼地

預算案定稿執行 應如航海具方向指引 政府早前改口預料本年度財政赤字約在1,000億元以下，更表明減赤方向以節流為主。有議員指近日不少人提出減赤的建議，但在缺乏全盤數據和分析下，指「『你一言我一語』的方法並非有系統的討論，像買六合彩或睇相的，講多幾點『梗中』，所謂的討論易引發不必要的社會矛盾，認為政府不能聽了某些意見而湊合財政預算案。」

新一年度的預算案已展開諮詢，議員江玉歡昨在社交平台貼文，指每日也聽到不少人提議減這個，增加這個，愈講愈烈，像這樣的討論，重複了最少3年，但財赤依然。她指自己今年沒有過早提出要增或減那些支出或收入，因為她認為這種討論有點不妥。

她指作為議員，在預算案方面，重點是監控政府的整體財政狀況，例如議員可要求政府嚴格做好財政整固，嚴格定下及遵守財赤的估算及促請政府在有限的資源下，作出必要的調整和改變等。

至於減或增那種稅、收入和開支，她認為議員並沒有全盤的數據和分析，在沒有充分的數據和分析下提出不同的建議，其實極不科學，所謂的討論也容易引發不必要的社會矛盾。

政府有責任回應市民整體願望 她指政府的管理層有全面的財務及發展資訊及分析，理應有責任及在最佳角度研判甚麼要加、甚麼要減，以做好香港此刻最需要的財務鞏固及調整，以回應市民對減赤的整體願望，又說：「『你一言我一語』的方法並非有系統的討論，像買六合彩或睇相的，講多幾點『梗中』。」若政府在某方面希望聆聽民意，也可像其他地方列出幾個特定問題，令意見更具體，然而像現時的做法，只列舉大致的經濟情況，要求市民給予意見，實在是有欠精準。

政府最後對預算案的定稿及執行，她形容像航海一樣必須有其方向，而非聽了這個提議、那個提議，湊合而成。若是後者，這才值得三思及憂慮。

另外，財金官員昨出席一個活動時指今年預算案的編制有不少挑戰，但面前亦有很多機會，又指政府制訂公共政策，亦講求平衡，社會上有不同的社群、不同的需要，會提出訴求；同時政府要推動社會經濟加速發展，這兩方面都需要資源，資源有限，如何去平衡，是相當考工夫。