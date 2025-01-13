炒黃牛飛「零舉報」 議員促勿放軟手腳

【本報訊】近日紅館有演唱會，但出現黃牛飛、假門票等問題，網上曾有原價1,280元的門票被炒高至逾兩萬元。有議員指黃牛飛影響香港的形象，促政府加強相關條例阻嚇力，加強巡查及執法，以及盡快推行實名制。

籲加重刑罰 快推實名制 身兼行政會議成員的議員陳健波在網上發布短片，指黃牛飛是搞好演唱會的一大障礙，會影響本港形象。早前他在立法會就相關問題提出質詢，當局回覆指康樂及文化事務署沒接獲舉報，執法部門也沒有備存相關數字。他建議政府加強巡查及執法，指行動不應只是要求炒飛人士離開就了事，亦不應因沒人舉報便放軟手腳。

他又指現行法例兜售黃牛飛只會判罰款2,000元，完全沒有阻嚇力，而且相關條例不涵蓋康文署場地，因此在紅館炒飛沒有法律後果。

他認為政府應盡快加重刑罰，除了提高罰款之外更要考慮刑事化，同時應擴大範圍針對網上平台。他還建議盡快推行實名制，杜絕炒黃牛飛，但檢查門票要自動化，避免入場使用長時間查飛。

另一議員何敬康認為黃牛飛問題「愈演愈烈」，到了社會必須要正視的程度，但指業界對「實名制」之類的改革不熱衷。他指有部分黃牛飛是內地和香港的職業炒飛集團經營，但有部分是相關人士「調節」過於熱賣或賣不出的演唱會門票所用。

對於政府指「炒黃牛飛」的檢控數字為零，何指實際上黃牛飛有方法規管。他表示，內地已經引進實名制，有機制換觀眾名以便未能出席的人士。他同樣認為政府應修例，將所有場地納入規管，並加重罰則增加阻嚇性。他說：「過去未做，唔代表依家唔去做，我好希望政府積極咁做多啲呢方面工夫，畀多啲市民可以分享到睇演唱會嘅興奮喜悅。」