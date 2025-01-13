專責小組赴泰 跟進12港人被拐

明與當地警方會面 港機場派傳單籲防騙 近日再有多名港人被誘騙到東南亞國家遭禁錮從事非法工作，當中緬甸「KK園區」禁錮事件死灰復燃。港府官員昨日率領專責小組成員前赴泰國，以進一步跟進有關求助個案，並指今次行程的終極目標，是令所有遭誘拐的港人回港。有議員認為，近期情況再次升溫，特區政府派專責小組到泰國跟進是必須，有助成為協調及後勤支援的角色。而早前疑到泰國旅遊期間，遭誘拐到緬東妙瓦底電騙園區的24歲彭姓港女，局方在上周六（11日）指女事主已平安返港。

港府昨日表示，鑑於近期事態發展，決定由官員率領專責小組成員前赴泰國。當局出發前於機場表示，初步掌握大部分受害者都能聯絡，部分人身處泰國接壤緬甸的邊界，當中沒有人在泰國或其他東南亞地方旅遊期間被擄走，又稱泰國當局非常關注事件，計劃明日會與當地警方會面，並呼籲市民不要前往泰國、老撾及緬甸邊界旅遊。入境事務處昨日亦有在機場，向即將出發外遊的市民派發傳單，呼籲市民小心，不要誤信誘拐集團到東南亞國家求職。

政府表示，自去年第二季起，港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃的迹象，執法部門至今共接獲28宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中16人已回港。就餘下的12宗個案，其人身自由報稱受到限制，但仍安全和能與其家人或小組聯絡。

業界料旅客改報團好照應 在泰國期間，專責小組成員將會與中國駐泰國大使館、由泰國總理主持的打擊販賣人口活動委員會的泰國司法部代表，以及泰國有關當局人員會面，反映有關求助個案情況、交流情報，並請有關當局盡力協助營救相關求助人士。

而早前一度被誘拐到緬東的彭姓港女，於去年12月27日入境泰國，之後疑被拐到緬甸東部，她最後的手機定位是在妙瓦底的電騙園區「大象工業區」。其母親及後於網上發文求助，至昨日發文證實女兒已安全回家。

議員陳克勤表示，過去亦曾處理類似求助個案，要做大量聯絡工作，若單純靠入境處或特區政府經貿辦人員未必可應付大量求助個案，由保安局派專責小組會較為合適。東瀛遊執行董事禤國全則表示，相信短期內前往泰國的自由行旅客或會受影響，預料部分旅客會改為報團，因團隊出入較好照應。