去年象鼻山路遭火噬 40米隔音屏焚毀

【本報訊】荃灣象鼻山路一段隔音屏去年11月27日上午發生火警，火勢非常猛烈，濃煙席捲半空，現場陷入火海。火勢約半小時後被救熄，但約40米長的隔音屏被燒毀，燈罩被熱熔。火警導致象鼻山路往荃錦交匯處方向需全線封閉，往城門隧道方向近象山邨的部分行車線封閉。事後路政署及承建商通宵搶修，移除損毀隔音屏及重鋪受損路面，翌日凌晨4時方全面恢復通車。

燈罩熔化 僅剩熏黑龍門架 當日在象鼻山路往屯門方向近石圍角邨石菊樓對開，一段約6米高的隔音屏突然起火焚燒，火勢迅速蔓延開去，消防接報到場後，派出煙帽隊開喉向起火隔音屏射水灌救，其後把火撲熄。當時現場所見，一段約40米長的隔音屏焚毀，僅剩下熏黑的「龍門架」，一條橫跨象鼻山路的行人天橋亦被波及，橋底熏黑和燈罩被熱力熔化。

事件中，一名途經現場的85歲婦人，懷疑吸入濃煙之後不適，在現場接受救護員治理後，毋須送院。消防相信行人天橋底一輛堆放雜物手推車首先起火，繼而波及旁邊的隔音屏引發火災。執法部門把案件列作火警跟進。

路政署指消防把火救熄後，已即時聯同承建商和獨立工程師檢查受影響的道路設施，確認隔音屏障及行人天橋的結構均為安全，惟約40米長、12米闊範圍的隔音屏障部件受損。承建商隨即展開移除損壞的隔音板部件的工作，並緊接重鋪受損路面，凌晨4時方全面恢復通車。