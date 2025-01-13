獨家報道：隔音屏當垃圾站 清場歎慢板 公路埋火患

發泡膠箱堆如山 責在食環 公路架設隔音屏，原為減低對鄰近居民的噪音滋擾，卻成為火警隱患。去年11月底荃灣象山邨公路隔音屏起火事件，令交通受阻，問題只屬冰山一角，屯門公路多段隔音屏變成垃圾站，放滿大量棄置傢俬、發泡膠箱堆積如山，近期風高物燥，令人憂慮一旦有火種，又再重蹈覆轍，後果嚴重。食物環境衞生署回覆指雜物堆積在行人路面會按法例規定，先貼出「移走障礙物通知書」，在指定時間內沒有人認領才會移走該些物品，但有區議員直指應先清走垃圾，若發泡膠箱堆放的位置存在風險必須果斷執法。

倡隔音屏旁設火警預報器 9名屯門區議員上月聯署要求區議會討論隔音屏堆積垃圾的問題，相關文件顯示該等地點包括屯門虹橋井財街、新墟仁政街、仁愛堂街、置樂青海圍和安定邨等，鑑於去年11月荃灣隔音屏火災事件，嚴重影響新界往返九龍的交通，有指是次火災是由隔音屏旁的雜物起火所致，建議政府當局清理屯門公路隔音屏旁的垃圾及棄置雜物；定期清潔和保持屯門公路隔音屏周邊的環境；加強定期修葺和保養屯門公路隔音屏；在隔音屏附近安裝火警預警系統，讓消防人員能第一時間趕往現場處理。

先貼通知書後清理恐太遲 對於區議員的關注，路政署書面回覆指會於日常的結構檢查中加強注意隔音屏障的狀況，然而有關位置不屬於快速道路範圍，一般公共道路的路面清掃由食環署負責。

食環署的書面回應指如有雜物堆積在行人路面一般會依照法例規定，先貼出「移走障礙物通知書」，在指定時間內沒有人認領才會移走該些物品。署方已加強有關地點的垃圾收集服務，並安排承辦商在有需要時加強街道潔淨服務。去年10月至12月，署方在有關地點一帶向在公眾地方非法棄置垃圾的違例人士共發出20張定額罰款通知書。

雜物近𨋢 風高物燥易燃 其中一名參與聯署的區議員鍾健峰認為把雜物堆放在隔音屏旁邊即使沒對行人構成妨礙，可是紙皮和發泡膠箱等物俱屬易燃，在風高物燥的當下若遇上火種，好大機會釀成火災，荃灣象山邨公路隔音屏起火事件是前車之鑑，尤其是仁政街的位置緊貼行人升降機，雜物一旦起火後果不堪想像。

對於食環署先張貼通知書，隔一段時間才移走雜物的做法，他認為雖然符合程序，但先移走雜物繼而貼出通告勸喻物主領回，或許是預防雜物起火的有效方法。他說理解到發泡膠箱或涉及街市檔販營運，建議食環署宜多勸喻，如堆放的位置存在風險則果斷執法，他表明會在區議會會議上提出質詢，要求有關部門正視公共設施的潛在火警風險。記者徐家浩

去年11月27日荃灣象鼻山路大火 有人指青海圍垃圾收集站附近堆放的雜物，會供菜場再用。（徐家浩攝） 隔音屏旁有大量棄置家具。 附近環境亦有不少紙皮及鐵罐。