電動車成行成市 充電難依然未解

在國家政策支持下，中國電動車成長速度驚人，預計今年內地電動車銷量同比增長約20%，達1,200萬輛以上。香港緊隨國家政策，多年前已對購買電動車的市民提供稅項優惠，最新一份《施政報告》更提出預留7.5億元，資助的士業界及專營巴士轉用電動車。在積極推動下，去年本港的電動車數量超過10萬輛，但充電設施的增長卻依然緩慢，一旦商用電動車全面投入運作，充電難的問題勢必更趨惡化。

官方資料顯示，截至2024年11月底，香港整體電動車數目為107,000輛，佔所有車輛總數約11.8%。然而，對比十萬計的電動車數字，充電設施的數量卻少得可憐。截至2024年9月底，全港只有9,107個充電器供公眾使用，包括5,373個中速充電器及1,579個快速充電器，意味俗稱「慢充」的充電器仍然有逾2,100個。

眾所周知，「慢充」充電器要充滿一輛電動車，需時24小時以上；至於「中充」，充滿也要10小時，相對內地很多主流車廠強調30分鐘可達80%的充電量，效率極不理想。事實上，電動車環保、寧靜、沒有污染，對減少碳排放有益無害，何況燃油價格高企，選用電動車較能節省金錢。有立法會議員曾進行統計，發現八成多受訪車主，選用電動車的主因是能源成本較低。不過，現時部分私人營運充電設施收費過高，有些是按小時收費，加上功率不穩定，變相令收費不透明，「沖淡」電動車較慳錢的優勢。因此，港府要全面推動電動車，必須解決充電器數量不足、充電速度太慢，以及收費欠標準這三大問題。

港府曾信誓旦旦表示，已為增加充電器設下短期目標，2027年年中以前，將公共及私人充電停車位的總數增至約20萬個。目標非常宏大，數字也非常亮麗，但現已是2025年，兩年後就能將充電停車位數量大增，想一想也覺得不現實。最新的《施政報告》則較務實，政府將投入3億元推出新計劃，資助私營機構安裝高速充電設施，至2030年累計裝置3,000個快速充電器。

但必須指出，到2030年才累增3,000個快速充電器，相對電動車的增長速度，依然是杯水車薪。須知電動車車主以收費公共充電設施為主要充電方式，不是每個車主都有能力擁有私人充電停車位，而且的士及商用電動車在未來有增無減，電動車排長龍「塞爆」公共充電設施的情況必然發生。至於私人充電設施收費問題，有議員提議港府應訂明收費標準和收費上限，誠為可考慮的方向之一。

作為其中一個《巴黎氣候協定》簽署國，中國一直堅守減排承諾，承擔減排責任，推動電動車生產和銷售，正是達到減排目標的重要手段之一。香港作為中國一個特區，當然有責任為國家出一分力。香港不能因為充電設施不足而拖了減排的後腿，如何擴大充電網，港府必須更加積極有為、提速提效應對。