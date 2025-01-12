笑看天下：現實人生 根本冇如果

賭徒多數姓賴，最愛說：如果我不是臨門一腳改了那匹馬，已經贏到開巷啦！失敗的婚姻，男的多數會後悔說：如果當初不是一時衝動，精蟲上腦，肯定唔會做咗老襯，今天我嘅成就一定唔會輸畀某某富豪，點會一生兒女債，半世老婆奴吖！

失敗的政客，原來都有「如果」！82歲即將卸任美國總統的拜登，最近接受美媒專訪，聲言如果沒有退出總統選舉，可以擊敗特朗普。再被問到是否有能力完成另一個4年任期，他說：「我不知道。」他不知道4年後即86歲時會變成怎樣，也不希望85歲或86歲還在當總統，所以談過交棒問題。拜登的「如果沒有退選可以擊敗特朗普」，肯定係美國年度大笑話！

大勢所趨，美國國民的心態是「總統不壞，國民不愛」，大家看到特朗普以摧枯拉朽之勢贏得大選，就知拜登臨收檔講出如此愚昧的「如果」論，益發顯出佢果然不配做美國總統！拜登若要假設，倒不如說「如果特朗普不出來參選，就天下太平啦」！

其實人生哪有甚麼「如果」，活在當下才是真實的人生！真要呻「如果不是這樣，我就如何如何」，頂多在睡前追悔一下，然後安然尋夢去！老朽也是如此，否則如何活到這把年紀，依然對生活充滿期待！

拜登其實不適宜講咁多嘢，一來已冇勢，二來講多錯多，這已非偶然，而係必然！呢，美國加州洛杉磯山火持續，死亡人數及損失一直在更新，佢日前在當地聽取火災簡報期間，卻笑稱要宣布曾孫誕生的「好消息」，指從當天開始，佢就係曾祖父了！難怪被網民怒罵「腦壞掉」，亦即我哋常說的「腦灌水」或「腦殘」！老朽前文指佢像身不由己嘅柏金遜症患者，果然一語中的！