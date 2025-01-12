筆下風雲：美歐右轉 勢不可當

特朗普即將上台，他除了高舉關稅大棒，又豪言要開疆拓土，攪得周天寒徹，但他對世界帶來的混亂遠不止此。他早前在海湖莊園會見意大利總理梅洛妮，二人相見甚歡。梅洛妮目前是G7國家及歐洲大國之中，唯一拿下政權的右翼政客，也是自墨索里尼以來，意國第一位極右翼的領導人。

二人見面糖黐豆，這意味甚麼呢？特朗普本身也有明顯的右傾主張，他擁護保守家庭價值觀、排外反移民，而且支持保護主義、孤立主義、白人至上主義，這些都跟歐洲其他右翼政黨主張不謀而合。最近其身邊紅人、全球首富馬斯克不斷表態支持右翼政黨，既嘲笑德國總理紹爾茨為傻瓜，又讚揚極右另類選擇黨才能拯救德國。

這還不止，馬斯克對英國政局同樣指指點點，揚言要捐款支持右翼民粹主義的英國改革黨，有傳媒更引述消息，指他密謀跟該黨聯手，將工黨首相施紀賢拉下台。

就算馬斯克的言行不直接代表特朗普，但他與特朗普關係極為密切，甚至被形容為影子總統，可以說，馬斯克支持極右主張，其實正是特朗普的心意。德國下月就會舉行大選，右翼政黨極有機會上台；歐洲議會去年選舉，已見極右派崛起的端倪，法國右傾主張轉趨明顯，馬克龍的中間派已沒有優勢，一旦再舉行大選，右派掌權絕對是順理成章的事。

美國在特朗普主政下向右轉，透過馬斯克的影響力，同樣煽動歐洲向右轉，意味過去美國提倡的所謂普世價值、民主同盟即將瓦解。特氏上台後在國內必做的三件事，第一是驅逐非法移民，第二是退群，第三是反LGBT。歐洲右翼因為有美國呼應，也會愈來愈得勢不饒人，發展下去，希特拉、法西斯、墨索里尼再現，何足為奇？