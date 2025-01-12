東九反酒駕危駕 2日拘5司機

【本報訊】執法部門於上周五及上周六，在東九龍區展開打擊「酒後駕駛」、「危險駕駛」及「超速」行動，拘捕5名司機及向4名司機發出口頭警告。

上周五，警員於觀塘近創業街，發現一輛私家車搖擺不定，懷疑司機酒後駕駛，於是上前截查。經初步調查後，該名姓周（64歲）男司機，涉嫌「酒後駕駛」被捕。此外，警員巡經鯉魚門徑時，以涉嫌「酒後駕駛」，拘捕一名姓陳（49歲）男司機。

在昨日，警員在太子道東發現兩輛私家車搖擺不定，遂截查該兩輛私家車。經初步調查後，兩名分別姓馬（37歲）及姓李（31歲）男司機，涉嫌「酒後駕駛」被捕。

私家車超速路中穿插 此外，警員於觀塘繞道北行往旺角方向，發現一輛私家車高速行駛，並在車群中穿插，期間該輛私家車被偵測到超過路面限速，最高超過路面限速一倍。警員其後在啟福道截停該輛私家車，並以涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」，拘捕該名姓李（36歲）男司機。以上5名被捕司機已獲准保釋候查，須於2月上旬向執法部門報到。