P牌綿羊仔炒彎撞欄飛草叢 鐵騎士魂斷屯公

深井發生奪命車禍！昨日下午，一名六旬男子駕駛掛有「P牌」的「綿羊仔」電單車遊車河，期間途經屯門公路支路時，電單車懷疑失控，猛撼防撞欄後翻側。鐵騎士飛墮草叢頸部重創，昏迷送院搶救後惜告不治。執法部門正循包括車輛機件、路面狀況等多方向調查事故原因，並呼籲目擊者提供資料。另外，一輛私家車昨早沿港島石澳道行駛，駛至落斜一彎位時疑閃避車輛，失控撞巨石後四輪朝天，中年司機輕傷送院。

昨日中午12時許，一名姓潘（61歲）男子駕駛掛有暫准駕駛執照（俗稱「P牌」）的「綿羊仔」電單車，由深井交匯處經屯門公路的支路往九龍方向行駛，當駛至屯門公路往荃灣方向支路一左彎位時，電單車懷疑突然失控，撞向路邊防撞鐵欄後翻側。潘男與電單車分離，飛墮右邊草叢重創，其頭盔則遺留路邊，有其他駕駛人士見狀，慌忙協助報案。

頸部受傷昏迷 救援人員接報趕至，發現潘男昏迷且頸部受傷，已沒有任何反應，遂即時替其施心外壓急救並由救護車急送荃灣仁濟醫院搶救，惜至下午1時18分被證實傷重不治。警員圍封意外現場部分行車線調查，肇事電單車其後被拖走檢驗。執法部門正循車輛機件、路面狀況等多方向調查意外經過及原因，同時呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請與調查人員聯絡。據悉，潘男報住油麻地眾坊街，出事時駕駛電單車遊車河，惟暫時未知有否車友同行，死者親友事後已到醫院了解。

另外，昨日上午8時許，一名姓林（47歲）男子駕駛私家車，沿港島石澳道往石澳泳灘方向行駛，當駛至近大風坳落斜一彎位時，林男報稱扭軚閃避車輛時失控，私家車撼撞一塊4米長巨石後，繼而反轉四輪朝天，有途經司機見狀，慌忙協助報案。

房車撼石反轉 救援人員接報趕至前，林男已自行爬出車廂，他頭及臉部受傷流血，經敷治包紮後，再由救護車送往東區醫院治理。其後，拖車到場扶正及拖走涉事私家車。受事故影響，現場一度需要實施單線雙程行車，來回方向交通受阻。