七旬翁行山跌穿頭 直升機送院

【本報訊】昨日上午約9時，一名姓陳（72歲）老翁與3名友人，由大嶼山石壁出發行山。至中午12時許，一行人抵達鳳凰山山頂，其後落山時，陳翁懷疑不慎跌倒，當場頭破血流，友人見狀慌忙報案求助。政府飛行服務隊直升機奉召到場，迅速救起陳翁，再把他送往東區醫院接受治理。