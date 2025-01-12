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七旬翁行山跌穿頭 直升機送院
傷者由直升機送往醫院治理。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨日上午約9時，一名姓陳（72歲）老翁與3名友人，由大嶼山石壁出發行山。至中午12時許，一行人抵達鳳凰山山頂，其後落山時，陳翁懷疑不慎跌倒，當場頭破血流，友人見狀慌忙報案求助。政府飛行服務隊直升機奉召到場，迅速救起陳翁，再把他送往東區醫院接受治理。
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