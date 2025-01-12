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爐頭閃燃起火 店主手頸燒傷
消防趕至救援。
【本報訊】昨日上午10時許，一名27歲外籍男店主，在中環威靈頓街86號一食肆廚房煮食期間，爐頭懷疑發生閃燃及起火，店內自動灑水系統即時啟動，迅速把火勢撲熄。救援人員接報趕至，外籍男店主雙手及頸部被燒傷，他經敷治包紮後，再由救護車送往瑪麗醫院治理。
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