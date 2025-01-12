要聞港聞

爐頭閃燃起火 店主手頸燒傷

消防趕至救援。 消防趕至救援。
消防趕至救援。
【本報訊】昨日上午10時許，一名27歲外籍男店主，在中環威靈頓街86號一食肆廚房煮食期間，爐頭懷疑發生閃燃及起火，店內自動灑水系統即時啟動，迅速把火勢撲熄。救援人員接報趕至，外籍男店主雙手及頸部被燒傷，他經敷治包紮後，再由救護車送往瑪麗醫院治理。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者