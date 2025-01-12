東呼即應：欲入地盤重型車輛 後方座駕堅決不讓

【本報訊】現時社會節奏快，人人都好趕，但一些人為了趕快兩步卻失了禮讓，甚至置自己安全於不顧。《東呼即應》近日發現網上流傳車Cam片顯示，有重型車輛打算駛入地盤，即使已派出地盤工截車，但後方私家車堅決不讓。另有車Cam片顯示，有重型車輛欲駛入地盤，但後方連續15架車「睬你都傻」，最終車Cam片主看不過眼，主動為對方截車。

網傳片段顯示，有重型車欲駛入地盤，亦有地盤工人指揮交通確保安全，但尾隨的白色私家車卻沒有理會地盤工人的攔截，甚至想先發制人切線爬頭，惟最後遭正在倒車的重型車擋住去路。有網民揶揄真是「急到瀨嗰隻」。

熱心司機幫忙截車 雖然有人很趕，但也不乏有熱心人士出手幫地盤工人完事。另一網傳片段則顯示，同樣有重型車輛準備駛入地盤，不同的是今次地盤工沒幫手疏導交通，而是作壁上觀。結果根本沒有車輛主動停下禮讓，從片段中看到，就有15輛車呼嘯而過，「睬你都傻」。最後終有司機十分有風度，打斜車身截住兩條車路，主動幫重型車截車，才令其順利駛入地盤。