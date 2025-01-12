東呼即應：東呼即應 青年飲食壞習慣 腸道老化易致癌

中醫倡吃南棗蓮子淮山 少油甜忌生冷 腸道雖被指為「人體第二大腦」，但腸道老化問題卻常被人忽略。有專科醫生向《東呼即應》表示，腸道老化有年輕化趨勢。大腸肌肉老化，黏液分泌減少，腸道菌群失調，增加息肉形成機會，或演變成大腸癌。註冊中醫師表示，不良的飲食與生活方式加重脾胃負擔，建議多吃南棗、蓮子、淮山等，少吃生冷、油膩、過甜食物；作息定時，適量運動，以及順時針按摩腹部，有助健脾胃、防便秘，增加腸道蠕動功能。

現今都市人時常暴飲暴食或吃太多垃圾食物，導致不少人都會有腸胃問題。同時隨着年紀增長也會出現腸道老化的問題，一些講解指，人平均到了40歲起，腸胃道功能便會開始衰退，會出現腸胃失調，而腸胃老化近年還有年輕化的趨勢。

排便困難或刺激黏膜病變 腸胃及肝臟科專科醫生施婉珍表示，當人年紀大皮膚及肌肉會鬆弛，腸道也一樣，而腸道老化主要由3個因素組成，首先是大腸肌肉老化，大腸蠕動功能減慢時就會導致便秘。其次是大腸黏液分泌減少，當黏液減少時大便亦會變乾或較難排出。再者就是腸道菌群失調，隨着年齡增長、飲食習慣或各種疾病，會導致大腸裏有害細菌增加，有益細菌減少。

施續說，腸道老化最主要的特徵通常都是排便問題，例如排便困難，要十分用力才能上廁所，或是排出的大便很硬，形狀呈一顆顆，部分患者甚至無法排清。大部分腸道老化者每周排便次數都少於3次，長期便秘的人會令大便內的致癌成分或化學物質長時間與腸道黏膜接觸，有機會刺激腸黏膜病變，增加息肉機會，而息肉一旦惡化或變大就有機會演變成大腸癌。

常吃加工食品久坐易便秘 腸道老化情況也逐漸年輕化。施婉珍指，在15至59歲的青壯年人士當中，可能每10個人就有5個會出現類似腸道老化的情況。主要是因為生活太忙碌，進食的外賣食物通常經過精加工，或食肉類較多，導致纖維攝取相對較少，加上若工作久坐與運動不足也會增加便秘機會。

註冊中醫師莊菁穎則認為，脾胃為後天之本，氣血生化之源，隨年齡增長和長年日積月累就會令腸道功能退化。中醫強調「病從口入」，長期暴飲暴食會加重脾胃負擔，另外如心情差、肝氣鬱結、肝鬱犯脾，也會影響脾胃運化。

對於如何預防，莊建議多吃養胃健脾的食物，例如南棗、蓮子和淮山等，例如每日吃5顆南棗，南棗補而不燥，有健脾、益氣和補血的功效，中醫還有「一日吃三棗，終生不顯老」這種說法。同時要避免吃生冷、油膩和過甜等食物。其次要作息正常，有穩定的飲食時間，保持適量的運動，以及放鬆心情。她又指，喝花茶可以健脾消食，如陳皮、洛神花、山楂和烏梅等食物也對身體有益處。若已有便秘情況，也可多順時針按摩腹部，以增加腸道蠕動功能。