醫健：伶牙俐齒：新年前後病人小須知

每年新年前，都會有病人想正視口腔問題，執靚棚牙先見親戚朋友。作為牙醫當然歡迎病人接受治療，不過有數個小須知可以跟大家分享，以免大家失望而回。

治療需時 不是一時三刻的事 病人有時想要「新牙」，希望見一次牙醫就完成，其實很多時候也未必能夠如願。第一，要鑲牙，可能有未脫的牙要先脫掉，再等牙肉牙骨愈合，然後才可以進行植牙/牙托等鑲牙的步驟。第二，即使牙已脫，要完成植牙/牙托等項目本身也需時。正統來說，植體植入牙骨後與骨頭結合一般需時8至12個禮拜，甚或更長的時間，才可以製造牙冠正式完全投入服務。而牙托在不同情況下，也有可能涉及數個步驟，由倒模到完成牙托可能歷時3至4周。所以要拜年有牙見人，應盡早求醫，並不是今日醫，聽日團年。

臨時牙的認知 有讀者可能會道：我試過脫牙當天或短時間內就完成牙托了，或者有病人可能試過當天脫牙，當天就植了牙有牙冠了。有時候在情況許可下，牙醫可能會幫病人救救近火，做一隻/副「臨時牙」遮遮醜。而稱之為「臨時牙」，往往不能用於正常進食，若是臨時牙托硬要用它正常進食可能會壓痛傷口，或是用植牙的臨時牙冠進食，植體未與骨頭結合而有風險被咬甩。再者，臨時牙托/套代表它原意只是短暫服務性質，合適時間後請病人務必讓牙醫為你再換成正常的牙托/套，妥善的完成整個程序。

新年不要樂極生悲 新年前後有很多美食等待着各位，但是有某幾類食物一定要小心享用。堅硬的食物如瓜子、果仁、硬糖等，都有機會成為咬裂牙齒的兇手。另外各類「斬料」也有機會肉裏藏碎骨，新年期間可能每餐都要面對，建議病人慢慢咀嚼，給予自己反應時間，不要讓珍貴的牙齒跟碎骨玩矛盾大對決。

醫生新年會放假的喔 醫生也是人，農曆新年當然會放假，很多同行更不會紅日之後初四立刻啟市，初八初十才開診也不足為奇。在新年前夕，如果病人有痛有不適的狀態，應該盡早求醫。如果醫生建議病人要立刻進行某一些治療從而免去短時間再痛的可能性，例如脫智慧齒等療程，請病人盡量配合。

每一年新年期間在WhatsApp的牙醫群組裏面，時不時也會有醫生為朋友詢問「有沒有行家已經開診可以幫忙止痛」的訊息，如果病人有幸在新年前處理好就不用痛住過年了。

最後提早祝大家新年快樂，身體健康。

牙周治療科專科醫生 陳溢謙