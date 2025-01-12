新春花車巡遊門票售罄

【本報訊】賀歲盛事花車巡遊「國泰新春國際匯演之夜」將在大年初一（29日）晚舉行。香港旅遊發展局昨宣布，當晚的觀眾席門票已售罄，未能購票人士當晚沿巡遊路線兩旁觀賞匯演。而活動舉行前約兩至3小時，尖沙咀一帶將實施封路措施。

尖沙咀一帶提早3小時封路 匯演當晚將有55個來自本地、內地及海外的表演隊伍以及花車參與演出。參與表演的國家地區數量比去年多，當中更有環球選秀節目優秀隊伍及亞洲人氣男團、女團。巡遊隊伍將在晚上8時15分從香港文化中心廣場出發，15分鐘後抵達廣東道；約8時50分到海防道。隊伍預料在當晚9時會到彌敦道，以及在9時45分到香港喜來登酒店外的終點。

而在匯演開始前，當日傍晚6時，將會有多隊本地表演團體沿巡遊路線帶來雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂等富有嘉年華特色的表演，繼而率先炒熱現場氣氛。

旅發局早前預計今年匯演觀賞人數約10萬人次、約一半是旅客，又推出一站式新春節慶專頁，吸引旅客多留數天體驗香港的賀歲活動。